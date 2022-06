Compravendite immobiliari I trimestre 2022: +12% (Di mercoledì 8 giugno 2022) MILANO – L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato i dati delle Compravendite appena diffusi dall’Agenzia delle Entrate. Si conferma il buon momento del mercato immobiliare italiano che chiude i primi tre mesi del 2022 con 181.767 Compravendite, in aumento del 12,0% rispetto allo stesso periodo del 2021. Spicca Milano (+36,0%) che si conferma ancora una volta la metropoli con il mercato più dinamico. Bene anche Palermo che mette a segno un +15,5% rispetto al primo trimestre del 2021. Aumenti a doppia cifra anche per Bologna e Firenze. Tutte le grandi città italiane, in questo primo trimestre del 2022, evidenziano Compravendite in crescita, eccezion fatta per Verona che segnala -17,3%. Anche le realtà non capoluogo si dimostrano particolarmente vivaci ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 giugno 2022) MILANO – L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato i dati delleappena diffusi dall’Agenzia delle Entrate. Si conferma il buon momento del mercato immobiliare italiano che chiude i primi tre mesi delcon 181.767, in aumento del 12,0% rispetto allo stesso periodo del 2021. Spicca Milano (+36,0%) che si conferma ancora una volta la metropoli con il mercato più dinamico. Bene anche Palermo che mette a segno un +15,5% rispetto al primodel 2021. Aumenti a doppia cifra anche per Bologna e Firenze. Tutte le grandi città italiane, in questo primodel, evidenzianoin crescita, eccezion fatta per Verona che segnala -17,3%. Anche le realtà non capoluogo si dimostrano particolarmente vivaci ...

