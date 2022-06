Città della Scienza, Samantha Cristoforetti in collegamento live dalla Stazione spaziale internazionale (Di mercoledì 8 giugno 2022) A Città della Scienza, martedì 21 giugno 2022 a partire dalle 14:30, una irripetibile occasione di incontro con Samantha Cristoforetti in collegamento live dalla Stazione spaziale internazionale ma anche – grazie alla presenza di qualificati ospiti provenienti dal mondo delle imprese, della ricerca e dell’educazione – un momento di riflessione sul futuro del settore aerospaziale e sulle sue opportunità. Evento promosso dall’Asi – Agenzia spaziale Italiana, dall’Esa – European Space Agency e dalla Fondazione Idis-Città della Scienza. La partecipazione è gratuita previa registrazione al ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 giugno 2022) A, martedì 21 giugno 2022 a partire dalle 14:30, una irripetibile occasione di incontro coninma anche – grazie alla presenza di qualificati ospiti provenienti dal mondo delle imprese,ricerca e dell’educazione – un momento di riflessione sul futuro del settore aeroe sulle sue opportunità. Evento promosso dall’Asi – AgenziaItaliana, dall’Esa – European Space Agency eFondazione Idis-. La partecipazione è gratuita previa registrazione al ...

