Cinema, al via rassegna a Cervelletta con Fico e famiglie Regeni e Paciolla (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – Anche il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, interverrà all’inaugurazione del Parco della Cervelletta che, per quest’ottava edizione del Il Cinema in Piazza, si terrà domani, giovedì 9 giugno, alle 21.15. Lo annunciano il Piccolo America e Confronti che giovedì accenderanno insieme lo schermo del Parco di Tor Sapienza, per una serata dedicata alla memoria di Giulio Regeni e Mario Paciolla, i due giovani italiani assassinati nel 2016 in Egitto il primo e nel 2020 in Colombia il secondo, mentre svolgevano rispettivamente il proprio lavoro di ricercatore e di giornalista. “Siamo molto felici- hanno dichiarato gli organizzatori Valerio Carocci e Claudio Paravati- che il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico abbia accettato il nostro invito a partecipare a ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – Anche il presidente della Camera dei deputati, Roberto, interverrà all’inaugurazione del Parco dellache, per quest’ottava edizione del Ilin Piazza, si terrà domani, giovedì 9 giugno, alle 21.15. Lo annunciano il Piccolo America e Confronti che giovedì accenderanno insieme lo schermo del Parco di Tor Sapienza, per una serata dedicata alla memoria di Giulioe Mario, i due giovani italiani assassinati nel 2016 in Egitto il primo e nel 2020 in Colombia il secondo, mentre svolgevano rispettivamente il proprio lavoro di ricercatore e di giornalista. “Siamo molto felici- hanno dichiarato gli organizzatori Valerio Carocci e Claudio Paravati- che il presidente della Camera dei deputati Robertoabbia accettato il nostro invito a partecipare a ...

