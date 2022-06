C’è un guaio dentro al Washington Post (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il retweet di una battuta sessista da parte di un importante giornalista ha sviluppato una discussione pubblica che si trascina da giorni tra risentimenti e imbarazzi Leggi su ilpost (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il retweet di una battuta sessista da parte di un importante giornalista ha sviluppato una discussione pubblica che si trascina da giorni tra risentimenti e imbarazzi

Advertising

ilpost : C’è un guaio dentro al Washington Post - Laura_Bennati : @LSVANG49 @TifosoV Ahahah però bravo eh, altro che collezione di farfalle.. Il guaio è che se una tifosa viola inco… - AM0RSALVAJE : @falizzo male sto passando un guaio serio mi sento la febbre ma non ce l ho l ho misurata due volte e non c e ma io… - Miri11766104 : @matteosalvinimi Il guaio è CHE LAMORGESE C’È - TerroneVGC : @dynamoon_ Ne dubito anche io, era per la serie 'poi ti svegli tutto sudato'. Londra è ciò che mi ha spinto a mette… -