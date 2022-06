Carolina Rey e Fabio Gallo conducono Weekly su Rai1 Inviati | Barbara Di Palma | Samuel Peron e Vito Paglia Pomeriggio 5

(Di mercoledì 8 giugno 2022)Rey eNovità estiva nel fine settimana di. Arriva, finestra aperta sull’estate degli italiani, le vacanze, il turismo, il costume e la società. Andrà in onda ogni sabato e domenica mattina alle 8,30 a partire dall’11 giugno.Condotto daRey eil programma accompagnerà il pubblico nei luoghi più suggestivi, affollati o nascosti del nostro Paese doveDiFrancesco– che i più conoscono come inviato diD’Urso – racconteranno la bellezza e le centinaia di tipicità, l’arte e i luoghi ...

Advertising

lifestyleblogit : Weekly su Rai1 con Carolina Rey e Fabio Gallo - - Giampanet : Carolina Rey e Fabio Gallo conducono Weekly su Rai1. Inviati: Barbara Di Palma, Samuel Peron e Vito Francesco Pagli… - giovannizambito : Weekly, dall'11 giugno il buongiorno di Carolina Rey e Fabio Gallo su Raiuno - tommyninus24 : Carolina Rey: 'Faremo scoprire la bellezza dell'Italia agli italiani' - ilgiornale : La conduttrice e attrice romana sarà al timone di Weekly ogni fine settimana, a partire dall'11 giugno -

Nella serata di domenica 17 luglio sarà proiettato il film "Tutti per Uma" di Susy Laude, raccontato alla presenza di, nel cast dell'opera prima da Laude firmata; in apertura di serata ...Nella serata di domenica 17 luglio sarà proiettato il film "Tutti per Uma" di Susy Laude, raccontato alla presenza di, nel cast dell'opera prima da Laude firmata; in apertura di serata ...Weekly, una finestra aperta sull’estate degli italiani, le vacanze, il turismo, il costume e la società andrà in onda su Rai1 ogni sabato e domenica ...Andrà in onda ogni sabato e domenica mattina alle 8,30 a partire dall’11 giugno. Condotto da Carolina Rey e Fabio Gallo il programma accompagnerà il pubblico nei luoghi più suggestivi, affollati o ...