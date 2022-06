Calciomercato Serie A: le piste più calde da Koulibaly a Dybala (Di mercoledì 8 giugno 2022) La prossima sessione estiva di Calciomercato in Serie A inizierà ufficialmente venerdì 1 luglio per vedere il sipario calare solo giovedì 1 settembre. Nonostante manchi ancora quasi un mese all’apertura ufficiale della finestra di mercato per le squadre della massima Serie, molte trattative sono già entrate abbondantemente nel vivo e la sensazione è che il prossimo campionato vedrà in atto una vera e propria rivoluzione, in special modo per le squadre di vertice. Calciomercato Napoli: da Bernardeschi alla situazione Koulibaly Sicuramente i partenopei sono la squadra che maggiormente ha intenzione di rivoluzionare la propria rosa. Complice anche la riduzione del monte ingaggi, il Napoli di Spalletti è pronto a cambiare faccia. Quasi fatta per l’arrivo di Bernardeschi dalla Juventus. Per l’ala, ... Leggi su zon (Di mercoledì 8 giugno 2022) La prossima sessione estiva diinA inizierà ufficialmente venerdì 1 luglio per vedere il sipario calare solo giovedì 1 settembre. Nonostante manchi ancora quasi un mese all’apertura ufficiale della finestra di mercato per le squadre della massima, molte trattative sono già entrate abbondantemente nel vivo e la sensazione è che il prossimo campionato vedrà in atto una vera e propria rivoluzione, in special modo per le squadre di vertice.Napoli: da Bernardeschi alla situazioneSicuramente i partenopei sono la squadra che maggiormente ha intenzione di rivoluzionare la propria rosa. Complice anche la riduzione del monte ingaggi, il Napoli di Spalletti è pronto a cambiare faccia. Quasi fatta per l’arrivo di Bernardeschi dalla Juventus. Per l’ala, ...

