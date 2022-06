Calciomercato Lazio: si cerca una formula alternativa per Cabral (Di mercoledì 8 giugno 2022) . Sullo sfondo di muove minaccioso il Marsiglia Scaduta l’opzione per il diritto di riscatto per Cabral, ma la Lazio sta valutando la formula per riportarlo a Roma. Secondo A Bola la società biancoceleste avrebbe pensato ad un nuovo prestito con diritto di riscatto: una proposta che allo Sporting Lisbona non piace, vista la scadenza di contratto del giocatore. Resta invece forte l’interesse del Marsiglia, pronto a mettere sul piatto 6 milioni e soddisfare le richieste dei portoghesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) . Sullo sfondo di muove minaccioso il Marsiglia Scaduta l’opzione per il diritto di riscatto per, ma lasta valutando laper riportarlo a Roma. Secondo A Bola la società biancoceleste avrebbe pensato ad un nuovo prestito con diritto di riscatto: una proposta che allo Sporting Lisbona non piace, vista la scadenza di contratto del giocatore. Resta invece forte l’interesse del Marsiglia, pronto a mettere sul piatto 6 milioni e soddisfare le richieste dei portoghesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

