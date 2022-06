Bonus 200 euro anche per autonomi, ma con regole e importi diversi: i dettagli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Bonus da 200 euro per far fronte al caro prezzi verrà destinato anche a lavoratori autonomi e professionisti, ma con regole di fruizione e importi differenti: cosa bisogna sapere. Come anticipato, il Bonus dei 200 euro, ideato dal governo italiano, per aiutare a preservare il potere di acquisto degli italiani sarà destinato pure a liberi professionisti e lavoratori autonomi. In parole povere, a tutti coloro che hanno una partita IVA. Bonus 200 euro (pixabay)Tuttavia, le modalità di fruizione sono rimaste indefinite. Le modalità di erogazione per le altre categorie, ossia lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza, sono già ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilda 200per far fronte al caro prezzi verrà destinatoa lavoratorie professionisti, ma condi fruizione edifferenti: cosa bisogna sapere. Come anticipato, ildei 200, ideato dal governo italiano, per aiutare a preservare il potere di acquisto degli italiani sarà destinato pure a liberi professionisti e lavoratori. In parole povere, a tutti coloro che hanno una partita IVA.200(pixabay)Tuttavia, le modalità di fruizione sono rimaste indefinite. Le modalità di erogazione per le altre categorie, ossia lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza, sono già ...

