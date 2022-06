Advertising

sportli26181512 : #Bellingham, malore durante #GermaniaInghilterra: vomita in campo: Il gioiellino del Borussia Dortmund, nel recuper… -

Corriere dello Sport

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - All'Allianz Arena finisce 1 - 1 la sfida del secondo turno di Nations League tra Germania e Inghilterra . Un pareggio, frutto delle reti nella ripresa di Hofmann e Kane (...durante Germania - Inghilterra Jude, gioiellino del Borussia Dortmund e della nazionale dei Tre Leoni, ha fatto il suo ingresso in campo al quarto d'ora della prima ... Bellingham, malore durante Germania-Inghilterra: vomita in campo Sfinito al termine di una partita dal grande dispendio fisico, il centrocampista dei Tre Leoni si è piegato sulle ginocchia e ha rimesso ...Il gioiellino del Borussia Dortmund, nel recupero del match, si è fermato nei pressi della propria area di rigore per rimettere ...