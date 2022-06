Belgio-Polonia 6-1 | che batosta per Zielinski | zero minuti per Mertens

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Risultato roboante quello tra ile la, match valido per la UEFA Nations League che ha posto di fronte i due azzurri Driese Piotr. Quest’ultimo, in campo per tutti i novanta, non è riuscito a incidere ed è apparso fuori serata. Prestazione che si è rispecchiata, in generale, nel collettivo, che si è visto strapazzare dai Diavoli Rossi con un risultato tennistico. Non è bastato il vantaggio iniziale dei polacchi, siglato al 28? da Robert Lewandowski, su assist di Szymanski. Prima dell’intervallo, arriva la rete del pareggio di Wistel, che fa da scia alla goleada della seconda frazione. Piotr(Photo by JANEK SKARZYNSKI / AFP) (Photo by JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images)Nei secondi quarantacinque, ad ...