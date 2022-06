Batterie a stato solido, è partita la corsa alla produzione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le transizioni gemelle – ecologica e digitale – sono in pieno svolgimento. Il futuro che proiettano si basa sull’energia rinnovabile, sull’elettrificazione quasi totale, sulla mobilità sostenibile e su dispositivi sempre più potenti. La capacità di accumulo, le Batterie, sono un minimo comun denominatore per tutti questi processi. Peccato che, come può testimoniare ogni possessore di smartphone, la tecnologia delle Batterie è forse l’unica a non aver fatto un vero salto qualitativo. Si tratta di un problema prettamente fisico-chimico: dopo trent’anni di ottimizzazione, la tecnologia migliore di cui disponiamo – la batteria ai polimeri di litio – è prossima ai suoi limiti. I ricercatori possono continuare a perfezionare dimensioni, sicurezza e velocità di ricarica, ma non ci si può aspettare che questa tecnologia stia al passo coi tempi e le capacità di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le transizioni gemelle – ecologica e digitale – sono in pieno svolgimento. Il futuro che proiettano si basa sull’energia rinnovabile, sull’elettrificazione quasi totale, sulla mobilità sostenibile e su dispositivi sempre più potenti. La capacità di accumulo, le, sono un minimo comun denominatore per tutti questi processi. Peccato che, come può testimoniare ogni possessore di smartphone, la tecnologia delleè forse l’unica a non aver fatto un vero salto qualitativo. Si tratta di un problema prettamente fisico-chimico: dopo trent’anni di ottimizzazione, la tecnologia migliore di cui disponiamo – la batteria ai polimeri di litio – è prossima ai suoi limiti. I ricercatori possono continuare a perfezionare dimensioni, sicurezza e velocità di ricarica, ma non ci si può aspettare che questa tecnologia stia al passo coi tempi e le capacità di ...

