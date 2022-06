Basket | Italia | Daniel Hackett non tornerà con la maglia azzurra

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Lo aveva già deciso nel 2019 e lo ribadisce una volta di più:con lanon ci. Lo riferisce l’agente del giocatore, che ha svelato il mantenimento del proposito già espresso dal pesarese dopo i Mondiali. Lo ha rivelato al sito di settore Sportando. Numerose erano state le voci legate a un ritorno di, come pure di Marco Belinelli e di Gigi Datome. Ma se per l’attuale Olimpia Milano, dopo un’estate di stop causata da problemi fisici, il rientro azzurro pare cosa fatta, diversa è la situazione degli altri due., Finale Serie A 2022: Virtus Bologna e Milano, ennesima rivincita tra le regine d’Svelata quella dell’ormai ex CSKA Mosca e divenuto Virtus Bologna, l’altro virtussino, a 36 anni, ...