Auto sulla folla a Berlino | un morto e otto feriti

Advertising

SkyTG24 : Germania, auto sulla folla a Berlino. Almeno un morto e 30 feriti - LaStampa : Auto sulla folla a Berlino: un morto e almeno 30 feriti. Arrestato l’autista - myrtamerlino : ??#Berlino, nel quartiere di #Charlottenburg, un auto sulla folla: Il bilancio è, per ora, di un morto e almeno 30 f… - positanonews : Berlino: auto sulla folla, 8 feriti e un morto tra le #news - Ambrosauro : RT @tvsvizzera: Un veicolo di piccola cilindrata ha investito la folla a Charlottenburg, quartiere centrale di Berlino. Il bilancio provvis… -

Nel video viene mostrata l'dentro il negozio, con un ferito in prossimità della vetrina, e poco distante l'uomo ammanettato e trattenuto da un poliziotto.La donna aveva appena accompagnato a scuola i due figli e aveva ripreso l'per dirigersi in via ... ,cui natura sono in corso accertamenti.Il gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo dauno, ha emesso quattro misure cautelari a carico di altrettante persone indagate per ricettazione ...Incidente Stradale: frontale auto-moto questa mattina a Darzo, sulla SS 237 del Caffaro all’altezza dell’ex stabilimento minerario della Maffei. Immediato l’intervento, alle 9:40 circa, dei Vigili del ...