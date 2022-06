Anticipazioni Un Posto al Sole | Diego scopre tutto | Raffaele è sotto scacco

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Unali fan saranno ancora col fiato sospeso per quel che riguarda, ma non solo: tutte leIl caso che vede coinvoltonon riguarda più soltanto lui e basta perché anche la famiglia è in pericolo. Nelle prossime puntate della soap opera partenopea i telespettatori L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni Occhio a Diego, sarà molto più presente da ora in poi. Ecco perché... - ParliamoDiNews : Un posto al sole, anticipazioni 8 giugno: Michele torna alla radio, Raffaele deve mentire ma... #Greysanatomy… - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni dell'8 giugno: la decisione di Michele - infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 giugno 2022 - infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni 7 Giugno 2022 -

Unal Sole: puntata del 10 giugno 2022 Nelledi Unal Sole per la puntata del 10 giugno 2022 - episodio in onda alle 20.45 su Rai3 - tra Riccardo e suo ...... Celia, Francisca, Elisa e Diana e tutti i personaggi che ruotano attorno ad esse ma al suo... Per quanto riguarda invece lesulle prossime puntate della soap si apprende che Blanca ...Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole i fan saranno ancora col fiato sospeso per quel che riguarda Raffaele, ma non solo: tutte le anticipazioni Il caso che vede coinvolto Raffaele non riguarda ...Un Posto al Sole non andrà in onda giovedì 9 giugno 2022. Scopriamo cosa ci sarà, su Rai3, al posto del consueto appuntamento con la soap.