Amministrative | Letta | ' Pd da zero a nove candidate donne | così sguardo al futuro'

Roma, 8 giu (Adnkronos) - "Quando l'anno scorso ho cominciato questo lavoro avevamo zero candidate donne per le Amministrative nei capoluoghi di provincia. Quest'anno, a queste Amministrative, abbiamo 9 candidate sindache nei capoluoghi di provincia, è una delle cose di cui sono più contento". Lo ha detto Enrico Letta nel corso di un comizio a La Spezia. "Se avessimo fatto 26 candidati uomini avremo detto alla società italiana che deve andare con un passo diverso tra uomini e donne e questo è contrario ai nostri principi e valori -ha spiegato il segretario del Pd-. Il nostro Paese ha bisogno di valorizzare tutta la societa, donne e giovani, uomini e anziani. Se non siamo in grado di fare questo non siamo in grado di essere con lo sguardo al futuro".

