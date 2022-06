Al GF Vip 7 anche Antonino Spinalbese: la reazione di Belen Rodriguez (Di mercoledì 8 giugno 2022) In un suo recente intervento social, Antonino Spinalbese ha dichiarato che gli autori del Grande Fratello Vip 7 lo avrebbero cercato con insistenza, lasciando intendere anche di essere possibilista circa un’eventuale partecipazione alla prossima edizione del reality show targato Mediaset. E c’è chi è assolutamente convinto che Antonino sarà uno dei nuovi vipponi, visto che per lui, disoccupato dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, sarebbe una grossa opportunità economica. La voce è giunta ovviamente alla show-girl, che avrebbe preso malissimo la cosa. Di più: Belen sarebbe addirittura furiosa, e c’è chi scommette che farà tutto quello che è in suo potere per evitare che Antonino possa entrare nella Casa più spiata d’Italia e parlare di lei. ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 giugno 2022) In un suo recente intervento social,ha dichiarato che gli autori del Grande Fratello Vip 7 lo avrebbero cercato con insistenza, lasciando intenderedi essere possibilista circa un’eventuale partecipazione alla prossima edizione del reality show targato Mediaset. E c’è chi è assolutamente convinto chesarà uno dei nuovi vipponi, visto che per lui, disoccupato dopo la fine della relazione con, sarebbe una grossa opportunità economica. La voce è giunta ovviamente alla show-girl, che avrebbe preso malissimo la cosa. Di più:sarebbe addirittura furiosa, e c’è chi scommette che farà tutto quello che è in suo potere per evitare chepossa entrare nella Casa più spiata d’Italia e parlare di lei. ...

