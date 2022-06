Uomini e Donne, Sabrina Ghio mamma bis: è nata la piccola Mia! (Di martedì 7 giugno 2022) Sabrina Ghio, nelle ultime ore, è diventata mamma per la seconda volta. L’ex volto di Uomini e Donne e di Amici, già madre della piccola Penelope – avuta da una precedente relazione – ha coronato il suo sogno più grande, quello di allargare la famiglia insieme al suo attuale compagno, l’imprenditore partenopeo Carlo Negri. Sabrina e Carlo sono una coppia ormai da qualche anno. Oltre alla gioia del parto, i due hanno deciso anche di convolare a nozze, nel prossimo settembre. Un anno pieno di novità per l’ex tronista, che finalmente, ha potuto godere della gioia immensa di diventare di nuovo madre, dopo tre aborti subiti. Sabrina aveva rivelato ai microfoni di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, anche il nome scelto per la piccola in ... Leggi su isaechia (Di martedì 7 giugno 2022), nelle ultime ore, è diventataper la seconda volta. L’ex volto die di Amici, già madre dellaPenelope – avuta da una precedente relazione – ha coronato il suo sogno più grande, quello di allargare la famiglia insieme al suo attuale compagno, l’imprenditore partenopeo Carlo Negri.e Carlo sono una coppia ormai da qualche anno. Oltre alla gioia del parto, i due hanno deciso anche di convolare a nozze, nel prossimo settembre. Un anno pieno di novità per l’ex tronista, che finalmente, ha potuto godere della gioia immensa di diventare di nuovo madre, dopo tre aborti subiti.aveva rivelato ai microfoni di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, anche il nome scelto per lain ...

marattin : Guarderei a quanto di positivo c’è in questo tweet. La costruzione di una seria offerta politica liberal-democratic… - lauraboldrini : L'Italia introduca in tempi rapidi il #salariominimo, su cui nella notte l'Ue ha trovato l'accordo. Il nostro Paes… - Pres_Casellati : Sono profondamente scossa dal massacro di bambini, donne e uomini raccolti in preghiera in #Nigeria. Una tragedia c… - mvoonchildtae : RT @woniepedia: Una donna viene accerchiata da sei uomini che le danno fastidio, le si avvicinano e la filmano e voi vi incazzate cause she… - madiacinzia2 : RT @giuliocavalli: Fatemi capire: quando le molestie avvengono a Peschiera è colpa dell'immigrazione. Quando avvengono a Trento con alcuni… -