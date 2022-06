Un altro domani, spoiler puntata 8 giugno 2022: la verità di Diana (Di martedì 7 giugno 2022) Un altro domani indugerà ancora sulla ricerca della verità da parte di Julia, ma qualcosa potrebbe non essere come sembra. Intanto, come preannunciano gli spoiler di mercoledì 8 giugno 2022, continueremo ad assistere alle peripezie di Carmen attraverso i racconti del suo diario. La ragazza è giunta in Africa per trascorrere del tempo con suo padre Francisco e si trasferirà a casa sua. L'uomo è proprietario di una fabbrica importante ed è un imprenditore molto noto e rispettato nella zona. Carmen, però, seppur molto attratta dall'Africa, si renderà conto di quanto le convenzioni sociali e gli usi e i costumi del ceto altolocato non collimino con i suoi. In particolare, la giovane non tollererà che le persone di colore vengano maltrattate e schiavizzate solo per il colore della loro ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 giugno 2022) Unindugerà ancora sulla ricerca dellada parte di Julia, ma qualcosa potrebbe non essere come sembra. Intanto, come preannunciano glidi mercoledì 8, continueremo ad assistere alle peripezie di Carmen attraverso i racconti del suo diario. La ragazza è giunta in Africa per trascorrere del tempo con suo padre Francisco e si trasferirà a casa sua. L'uomo è proprietario di una fabbrica importante ed è un imprenditore molto noto e rispettato nella zona. Carmen, però, seppur molto attratta dall'Africa, si renderà conto di quanto le convenzioni sociali e gli usi e i costumi del ceto altolocato non collimino con i suoi. In particolare, la giovane non tollererà che le persone di colore vengano maltrattate e schiavizzate solo per il colore della loro ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucciso un altro generale di Putin, si tratta di Roman Kutuzov #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - inziamitrust : Ma quanto si può essere poveri d'animo per vantarsi di un cosa del genere.. Ricorda che oggi tocca a loro ma domani… - meglionondire : @Amalia35016045 @Aleator40925146 @Sara74927299 @GiuliaSalemi93 E cosa c’entra esattamente mentre un altro #? Con lo… - brooklynabooo : sono le sette di sera e io sono stanca morta ma continuerò a studiare per un’altra ora finché non devo cenare e dop… - pwopah_ : Sto esaurita sono alla frutta mi frigge la testa domani dovrò tornare a casa dopo una mattina di ripasso + esame +… -