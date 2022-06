“Ultimo Stadi 2022”: Cresce l’attesa per i due appuntamenti siciliani allo Stadio di Catania (Di martedì 7 giugno 2022) Con la data zero allo Stadio di Bibione è partito il tour di Ultimo, prodotto da Vivo Concerti. Il cantautore romano sarà allo Stadio di Catania l’11 ed il 12 luglio in una doppia data molto attesa dai fans siciliani. Vincitore di 52 dischi di platino e 16 dischi d’oro, Niccolò Moriconi non ha mai nascosto la sua voglia di tornare tra il suo pubblico e prima di salire sul palco ha affidato ai social il suo pensiero. “A Nì – ha scritto Ultimo – tra qualche ora risali sul palco per un tuo concerto dopo quasi 3 anni… ce risemo.. è da na settimana che dormi male.. ma come fai a spiegallo a tutti?Come fanno a capì che so stati sti 3 anni pe te!? Come fai a spiegaje tutte le mattine ndo vedevi sempre più lontano il sogno de na vita ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 7 giugno 2022) Con la data zeroo di Bibione è partito il tour di, prodotto da Vivo Concerti. Il cantautore romano sarào dil’11 ed il 12 luglio in una doppia data molto attesa dai fans. Vincitore di 52 dischi di platino e 16 dischi d’oro, Niccolò Moriconi non ha mai nascosto la sua voglia di tornare tra il suo pubblico e prima di salire sul palco ha affidato ai social il suo pensiero. “A Nì – ha scritto– tra qualche ora risali sul palco per un tuo concerto dopo quasi 3 anni… ce risemo.. è da na settimana che dormi male.. ma come fai a spiega tutti?Come fanno a capì che so stati sti 3 anni pe te!? Come fai a spiegaje tutte le mattine ndo vedevi sempre più lontano il sogno de na vita ...

Advertising

IlContiAndrea : #Ultimo “Il pianoforte mi ha salvato la vita e ora tornerò, come quando ho iniziato nella mia cameretta, a suonare.… - IlContiAndrea : #Ultimo, il riscatto e il tour negli stadi sold out: “C’è chi pensava che fossi finito, ma oggi canto di nuovo con… - IlContiAndrea : #Ultimo “Questo tour (con dieci tappe sold out) è un dito medio nei confronti di chi pensava fossi finito? Diciamo… - MediasetTgcom24 : Ultimo, il tour negli stadi del cantautore romano parte da Bibione: 'Finalmente posso dare un senso alla mia vita'… - crotoneok : ? Iniziato il tour di Ultimo negli stadi: il cantautore in giro in quindici città italiane -