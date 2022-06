Ultime Notizie – Terrorismo, in Italia arresti collegati a rete attacco Charlie Hebdo (Di martedì 7 giugno 2022) Blitz della polizia contro una rete legata all’attentatore dell’ex sede della rivista satirica Charlie Hebdo. arresti in Italia e all’estero. E’ in corso dalle prime ore di questa mattina la vasta operazione antiTerrorismo nei confronti di cittadini pakistani inseriti nel circuito relazionale diretto di Hassan Zaher Mahmood, il 27enne pachistano che il 25 settembre 2020, a Parigi, ha compiuto un attacco nei pressi della ex sede della rivista satirica ‘Charlie Hebdo’. Sono tutti accusati di associazione con finalità di Terrorismo internazionale. L’operazione, condotta dalla Digos di Genova e dal Servizio per il Contrasto all’Estremismo e Terrorismo Esterno della Polizia di Stato, vede anche il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Blitz della polizia contro unalegata all’attentatore dell’ex sede della rivista satiricaine all’estero. E’ in corso dalle prime ore di questa mattina la vasta operazione antinei confronti di cittadini pakistani inseriti nel circuito relazionale diretto di Hassan Zaher Mahmood, il 27enne pachistano che il 25 settembre 2020, a Parigi, ha compiuto unnei pressi della ex sede della rivista satirica ‘’. Sono tutti accusati di associazione con finalità diinternazionale. L’operazione, condotta dalla Digos di Genova e dal Servizio per il Contrasto all’Estremismo eEsterno della Polizia di Stato, vede anche il ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - notsorpresa : @notabadword_ Non fate passare Jessica per una che sbandiera i cazzi degli altri. Lei ha solo detto 'viste le ultim… - smilypapiking : RT @Miti_Vigliero: Giappone vara sanzioni contro tre banche russe e bielorusse - RedazioneDedalo : Enna – Lavori alla condotta Ancipa: niente acqua per 48 ore -