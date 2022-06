Ultime Notizie – ‘Area Draghi’, Renzi non convince Calenda: “E’ poco chiaro” (Di martedì 7 giugno 2022) Sull'”area Draghi“, a distanza, continua il botta e risposta tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Il leader di Iv è stato il primo a parlare di “un sano contenitore riformatore che non farebbe fatica ad andare a doppia cifra”. Dalle colonne del ‘Corriere della sera’, a stretto giro è arrivata la replica di Calenda, non proprio concilianti: “Renzi è ancora estremamente poco chiaro su questo”. La nostra strada “è un polo del pragmatismo e del buongoverno che lavorerà per spezzare il bi-populismo, cioè per evitare che vinca una delle due coalizioni” e “perciò bisogna fare in modo di arrivare a un governo di larghe intese tra partiti europeisti e democratici”, ha spiegato il leader di Azione. “Questo polo deve prendere almeno l’8%. Da quella percentuale in su è in grado, non di fare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Sull'”area Draghi“, a distanza, continua il botta e risposta tra Matteoe Carlo. Il leader di Iv è stato il primo a parlare di “un sano contenitore riformatore che non farebbe fatica ad andare a doppia cifra”. Dalle colonne del ‘Corriere della sera’, a stretto giro è arrivata la replica di, non proprio concilianti: “è ancora estremamentesu questo”. La nostra strada “è un polo del pragmatismo e del buongoverno che lavorerà per spezzare il bi-populismo, cioè per evitare che vinca una delle due coalizioni” e “perciò bisogna fare in modo di arrivare a un governo di larghe intese tra partiti europeisti e democratici”, ha spiegato il leader di Azione. “Questo polo deve prendere almeno l’8%. Da quella percentuale in su è in grado, non di fare ...

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - CronacaSocial : ?? ULTIME NOTIZIE - Ritrovato senza vita l'anziano signore scomparso, il cane ha vegliato il suo corpo per tutto il… - CorriereCitta : Roma, travolta da un’auto mentre attraversava la strada: donna portata d’urgenza in ospedale -