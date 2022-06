UE, c’è l’accordo sul caricabatterie universale (Di martedì 7 giugno 2022) L’USB-C sarà la porta di ricarica per tutti i dispositivi mobili. Questa la scelta dell’Ue, annunciata dalla Commissione per il Mercato Interno del Parlamento europeo. Inoltre per ridurre i rifiuti elettronici, i consumatori potranno utilizzare vecchi cavi. UE: “Le società del tech si adeguino” Un messaggio forte quello lanciato dall’Ue verso le società della Tech tra cui anche Apple. Entro l’autunno 2024 esisterà un caricabatterie universale. Cellulari, tablet, fotocamere digitali, auricolari, console etc.. dovranno perciò possedere tutte una porta USB-C. Lo stesso discorso varrà anche per i piccoli computer (lap-top e note book) a prescindere dal produttore. Il tutto inoltre dovrà consentire la stessa velocità di caricamento di ciascun caricabatterie compatibile. Una regola che come comunica il Commissario europeo per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022) L’USB-C sarà la porta di ricarica per tutti i dispositivi mobili. Questa la scelta dell’Ue, annunciata dalla Commissione per il Mercato Interno del Parlamento europeo. Inoltre per ridurre i rifiuti elettronici, i consumatori potranno utilizzare vecchi cavi. UE: “Le società del tech si adeguino” Un messaggio forte quello lanciato dall’Ue verso le società della Tech tra cui anche Apple. Entro l’autunno 2024 esisterà un. Cellulari, tablet, fotocamere digitali, auricolari, console etc.. dovranno perciò possedere tutte una porta USB-C. Lo stesso discorso varrà anche per i piccoli computer (lap-top e note book) a prescindere dal produttore. Il tutto inoltre dovrà consentire la stessa velocità di caricamento di ciascuncompatibile. Una regola che come comunica il Commissario europeo per il ...

