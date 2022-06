Sondaggi Piepoli | Fdi scavalca il Pd e si prende il primo posto

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 7 giugno 2022) Anche gli ultimirealizzati daper RaiNews24 prima del silenzio elettorale hanno dato per fatto il sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni del Pd. Nella rilevazione del 18 maggio, Fdi ha guadagnato mezzo punto percentuale attestandosi al 21,5% e conquistando così la prima piazza. In calo di mezzo punto al 21% il Pd che si deve accontentare per ora del secondo. Segno meno anche per Lega e Movimento 5 Stelle: i due partiti perdono mezzo punto ciascuno calando rispettivamente al 16% e al 13,5%. Stabili i partiti di area centro: Forza Italia è al 7,5%, Azione/+Europa è al 4,5% mentre Italia Viva è al 3,5%. Appaiati al 2% Sinistra Italiana, Italexit e Verdi, chiude col’1,5% Articolo 1 mentre gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 5%. Fonte:Tp: nota ...