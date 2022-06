Sci di fondo, azzurri a Rovereto per alcuni test fisici (Di martedì 7 giugno 2022) Gli atleti e le atlete della nazionale italiana di sci di fondo sono stati convocati a Rovereto, dal direttore tecnico Alfred Stauder, per svolgere alcuni test fisici in vista della prossima stagione. Il DT ha convocato ben 18 atleti che, a turni tra l’8 e il 10 giugno, dovranno recarsi al CeRism di Rovereto. L’8 giugno saranno presenti Nicole Monsorno, Elia Barp, Alessandro Chiocchetti, Martin Coradazzi, Cristina Pittin e Martina Di Centa, mentre il 9 Michael Heldwegger, Federica Cassol, Sara Hutter, Francesca Franchi, Martina Bellini, Giandomenico Salvadori e Simone Mocellini. Il venerdì invece sarà il turno di Paolo Ventura, Caterina Ganz, Giovanni Ticcò, Michele Gasperi e Francesco Manzoni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Gli atleti e le atlete della nazionale italiana di sci disono stati convocati a, dal direttore tecnico Alfred Stauder, per svolgerein vista della prossima stagione. Il DT ha convocato ben 18 atleti che, a turni tra l’8 e il 10 giugno, dovranno recarsi al CeRism di. L’8 giugno saranno presenti Nicole Monsorno, Elia Barp, Alessandro Chiocchetti, Martin Coradazzi, Cristina Pittin e Martina Di Centa, mentre il 9 Michael Heldwegger, Federica Cassol, Sara Hutter, Francesca Franchi, Martina Bellini, Giandomenico Salvadori e Simone Mocellini. Il venerdì invece sarà il turno di Paolo Ventura, Caterina Ganz, Giovanni Ticcò, Michele Gasperi e Francesco Manzoni. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Scidifondo, azzurri a #Rovereto per alcuni test fisici - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Calendario Visma Ski Classics, date e tappe 2022/2023. Curiosità: l'edizione 13 salta 'per scaramanzia' - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di fondo - Katerina Razymova è diventata mamma: è nata la figlia Izabela - FondoItalia : Sci di fondo - Katerina Razymova è diventata mamma: è nata la figlia Izabela - FondoItalia : Calendario Visma Ski Classics, date e tappe 2022/2023. Curiosità: l'edizione 13 salta 'per scaramanzia' -