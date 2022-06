Sallusti torna su Giletti e dice che «è libero di non essere comunista» (Di martedì 7 giugno 2022) Il direttore di libero Alessandro Sallusti torna nuovamente sulla puntata di Non è l’Arena in un lungo editoriale pubblicato sull’edizione odierna del suo quotidiano. Il titolo è eloquente, anche se la rievocazione del concetto di comunismo sembra fortemente esagerata, se applicata al caso specifico. Sallusti afferma di essere «libero di non essere comunista» e rivendica il fatto di aver abbandonato in diretta la trasmissione Non è l’Arena, rinunciando al compenso pattuito, che – nel frattempo – stava andando in onda da Mosca, con il conduttore Massimo Giletti in uno studio affacciato sulla Piazza Rossa. LEGGI ANCHE > Mentre Giletti è a Mosca, Sallusti abbandona lo studio perché il Cremlino «è un ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 7 giugno 2022) Il direttore diAlessandronuovamente sulla puntata di Non è l’Arena in un lungo editoriale pubblicato sull’edizione odierna del suo quotidiano. Il titolo è eloquente, anche se la rievocazione del concetto di comunismo sembra fortemente esagerata, se applicata al caso specifico.afferma didi non» e rivendica il fatto di aver abbandonato in diretta la trasmissione Non è l’Arena, rinunciando al compenso pattuito, che – nel frattempo – stava andando in onda da Mosca, con il conduttore Massimoin uno studio affacciato sulla Piazza Rossa. LEGGI ANCHE > Mentreè a Mosca,abbandona lo studio perché il Cremlino «è un ...

