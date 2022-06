Salario minimo, via libera dall’Ue, Schmit: “Non lo imporremo all’Italia” (Di martedì 7 giugno 2022) L’Unione europea ha raggiunto l’accordo politico sulla direttiva per il Salario minimo. Lo ha annunciato su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen. Nelle prossime ore verrà approvato in via definitiva dal Parlamento e dal Consiglio Ue, ma non è previsto l’obbligo di introdurlo in tutti i Paesi Ue. Salario minimo: “Non L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 7 giugno 2022) L’Unione europea ha raggiunto l’accordo politico sulla direttiva per il. Lo ha annunciato su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen. Nelle prossime ore verrà approvato in via definitiva dal Parlamento e dal Consiglio Ue, ma non è previsto l’obbligo di introdurlo in tutti i Paesi Ue.: “Non L'articolo proviene da Inews24.it.

