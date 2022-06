Roma | travolta da un’auto mentre attraversava la strada | donna portata d’urgenza in ospedale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 giugno 2022). L’ennesimo incidentele in una zona, purtroppo, rinomata soprattutto dai residenti per i continui pericoli che incombono sulle strade. E questo non solamente per gli utenti del traffico e gli automobilisti, ma anche per i pedone, come nel caso di questa mattina.in via di Casal Boccone Ci troviamo in via di Casal Boccone, precisamente all’altezza del civico 93, poco prima di via Ugo Ojetti, dove un pedone è stato investito dasi accingeva ad attraversare la. Il fatto è accaduto questa mattina, martedì 7 giugno, intorno alle 9:00. La dinamica dell’investimento e le condizioni dellaLa vittima è una signora di 60 anni che in quel momento stava cercando di attraversare la...