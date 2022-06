Roma, la Conference in giro per la città per tutta l'estate (Di martedì 7 giugno 2022) Roma - La Roma con un post sul proprio profilo di Twitter ha fatto gli auguri al club giallorosso: "95 anni. Auguri, Roma. Da qui al 22 luglio la festa dei Romanisti " . Anche la Lega Serie A e la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 giugno 2022)- Lacon un post sul proprio profilo di Twitter ha fatto gli auguri al club giallorosso: "95 anni. Auguri,. Da qui al 22 luglio la festa deinisti " . Anche la Lega Serie A e la ...

Advertising

CB_Ignoranza : 95 anni fa nasceva la @OfficialASRoma. Dalla fondazione del 1927 alla vittoria della Conference nel 2022, la tradiz… - sportface2016 : Consumatori #Lazio, esposto alla Procura dei minorenni: 'In una scuola materna festeggiata la vittoria della #Roma… - sportface2016 : #Lazio | Suor Paola: 'Trionfo #Roma? Vista esagerazione più totale nei festeggiamenti' - sportli26181512 : Roma, la Conference in giro per la città per tutta l'estate: Il club giallorosso celebrerà con una serie di iniziat… - LAROMA24 : #AsRoma, per i 95 anni festa fino al 22 luglio: 'La Conference appartiene ai tifosi, viaggerà per la città' ??… -