Referendum 12 giugno e mascherine: cosa dicono Pregliasco, Galli e Bassetti (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Mascherina chirurgica obbligatoria per gli elettori e per i componenti dei seggi per il Referendum e le amministrative del 12 giugno 2022. Una misura, prevista da protocollo sanitario Lamorgese-Speranza che sta facendo discutere. In merito il leader della Lega Matteo Salvini annuncia "ricorso" perché, dice, "è una follia". Vediamo quali sono i diversi pareri degli esperti. Pregliasco – "Le mascherine alle urne hanno un senso e hanno un'utilità. Sono una giusta misura di attenzione in un momento di assembramento istituzionale" dice all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano. Galli – "E' evidente che la sicurezza al 100% ai seggi elettorali non è possibile, sul piano dei contagi Covid" dice all'Adnkronos Salute ...

