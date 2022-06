Pio Del Gaudio è stato nominato Esperto nel controllo di gestione del Comune di Benevento (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella proceduto con apposito decreto ha alla nomina di Pio Del Gaudio quale Esperto nel controllo di gestione ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per l’organizzazione degli uffici e del servizi per il triennio 2022-2025. Pio Del Gaudio è dottore commercialista e, in passato, è stato consulente della Confartigianato Campania, della Provincia di Caserta e di Italia Lavoro Spa, oltre che revisore dei conti di numerosi enti tra cui i comuni di Pompei e Alife, il Parco regionale Area Vulcanica Roccamonfina e Foce del Garigliano e la GI.SE.C. Spa (gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella proceduto con apposito decreto ha alla nomina di Pio Delqualeneldiai sensi dell’art. 12 del Regolamento per l’organizzazione degli uffici e del servizi per il triennio 2022-2025. Pio Delè dottore commercialista e, in passato, èconsulente della Confartigianato Campania, della Provincia di Caserta e di Italia Lavoro Spa, oltre che revisore dei conti di numerosi enti tra cui i comuni di Pompei e Alife, il Parco regionale Area Vulcanica Roccamonfina e Foce del Garigliano e la GI.SE.C. Spa (Impianti e Servizi Ecologici Casertani). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

