Parte il progetto "Or.Ma": la Giustino Fortunato presenta un modello sperimentale

Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un modello sperimentale multidisciplinare ed integrato per affrontare e combattere i disturbi alimentari e i disturbi da stress post-traumatici. Questo l'obiettivo del progetto di ricerca OR.MA (Ortiicoltura, Mindfulness, interventi assistiti con gli animali), un modello di prevenzione sperimentale multidisciplinare realizzato sul territorio di Benevento grazie all'expertise dell'Associazioni Nitrì, che opera presso il "Centro Ippico Tufini" di San Giorgio del Sannio, presieduta da Elena Iannotti. presentato nell'Aula Magna della "Giustino Fortunato", il progetto consiste in un percorso fatto di passeggiate guidate, meditazione, pet-therapy, respirazione e centratura interiore per il recupero del ...

