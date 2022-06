Non è un Paese per i social. La scomparsa di un altro influencer cinese (Di martedì 7 giugno 2022) Prosegue la battaglia del governo cinese contro la possibile influenza di alcuni account social. Questa volta la vittima della censura sarebbe Li Jiaqi, una star della rete in Cina. Del giovane non ci sono più tracce sui social, dopo che venerdì, poche ore prima dell’inizio delle commemorazioni della repressione in Piazza Tiananmen, aveva mostrato in diretta una torta con la raffigurazione di un carro armato. La trasmissione live di Li è stata interrotta, proprio nel momento in cui la telecamera riprendeva il carro armato fatto di cioccolata. Da quel momento non ci sono più messaggi, post o video di Li. Sui motori di ricerca cinesi il suo nome è completamente scomparso. Nato nel 1992, questo ragazzo ha milioni di follower ed è diventato famoso per i suoi video su tecniche e vendita di make-up. È conosciuto come il “Re dei rossetti”. Da ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) Prosegue la battaglia del governocontro la possibile influenza di alcuni account. Questa volta la vittima della censura sarebbe Li Jiaqi, una star della rete in Cina. Del giovane non ci sono più tracce sui, dopo che venerdì, poche ore prima dell’inizio delle commemorazioni della repressione in Piazza Tiananmen, aveva mostrato in diretta una torta con la raffigurazione di un carro armato. La trasmissione live di Li è stata interrotta, proprio nel momento in cui la telecamera riprendeva il carro armato fatto di cioccolata. Da quel momento non ci sono più messaggi, post o video di Li. Sui motori di ricerca cinesi il suo nome è completamente scomparso. Nato nel 1992, questo ragazzo ha milioni di follower ed è diventato famoso per i suoi video su tecniche e vendita di make-up. È conosciuto come il “Re dei rossetti”. Da ...

