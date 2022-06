Napoli, rinnovo Ruiz: De Laurentiis si cautela con Soler (Di martedì 7 giugno 2022) rinnovo Fabian Ruiz, ADL aspetta una risposta e si cautela con Carlos Soler del Valencia: i dettagli Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis sarebbe ancora in attesa di risposta da parte di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, sulla proposta di rinnovo: "Il telefono di De Laurentiis, prima o poi, squillerà, che sia un messaggio o una chiamata. Fabian dovrà risposte al Napoli, ha il contratto in scadenza nel 2023, difficilmente rinnoverà, può restare a scadenza o partire subito, cercasi offerte che siano allettanti. Per questo il club si cautela e ha messo nel mirino Carlos Soler, 25 anni, centrocampista del Valencia, anche lui in scadenza tra un ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 7 giugno 2022)Fabian, ADL aspetta una risposta e sicon Carlosdel Valencia: i dettagli Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio Desarebbe ancora in attesa di risposta da parte di Fabian, centrocampista del, sulla proposta di: "Il telefono di De, prima o poi, squillerà, che sia un messaggio o una chiamata. Fabian dovrà risposte al, ha il contratto in scadenza nel 2023, difficilmente rinnoverà, può restare a scadenza o partire subito, cercasi offerte che siano allettanti. Per questo il club sie ha messo nel mirino Carlos, 25 anni, centrocampista del Valencia, anche lui in scadenza tra un ...

