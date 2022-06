Maltempo | frane e allagamenti sul lago di Como

(Di martedì 7 giugno 2022) Un nubifragio ha colpito la notte scorsa la provincia di, causandoe smottamenti. Al momento non sono stati segnalati feriti. I punti più critici a Laglio, Careno e Triangolo Lariano. La ...

normangobbi : RT @CdT_Online: I punti più critici a Laglio, Careno e Triangolo Lariano - La strada statale Regina Vecchia è bloccata - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Maltempo sul lago di Como, frane e esondazioni tra Laglio e Nesso: i comuni invasi da fango e detriti [di Lucia Landoni] ht… - TuttoSuMilano : RT @serenel14278447: 'DANNI Maltempo sul lago di Como: frane e alluvioni. Colpito anche Laglio, il paese di George Clooney di Redazione Mil… - CdT_Online : I punti più critici a Laglio, Careno e Triangolo Lariano - La strada statale Regina Vecchia è bloccata - franser_real : Maltempo nel Comasco: esondazioni e frane in diverse località -

Infatti ildi questa notte ha causato numerosesu tutto il lago, specialmente nei paesi di Laglio e Nesso.Nella notte, il Comasco è stato investito da una forte ondata di, che ha causato sversamenti di fango, esondazioni di alcuni torrenti elungo le strade della provincia: i disagi maggiori si sono registrati nei comuni di Laglio e Nesso , che erano già ...Inondazioni, frane, colate detritiche e cadute di massi hanno provocato ... Per la prima volta dal 2007 i danni provocati dal maltempo hanno nettamente superato la media al netto del rincaro dal 1972 ...Fra le cause principali l’estate particolarmente piovosa. In Ticino il picco lo si è avuto tra fine luglio e inizio agosto ...