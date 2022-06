Luca Tobagi | un top manager per Mediobanca PB

(Di martedì 7 giugno 2022)Private Banking nominahead of investment strategy. Ilaffiancherà i team di private banker difornendo analisi di mercato coerenti con le view di gruppo. L’obiettivo è individuare le strategie di costruzione del portafoglio sulla base dei diversi obiettivi della clientela. Con circa 25 anni di esperienza nell’asset management,proviene da Invesco. In questa azienda dal 2016 è responsabile delle attività di investimento in Italia. Inoltre ricopre ruoli di responsabilità progressivamente più ampia, da ultimo quello di Investment strategist. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

