Lory Del Santo è infuriata e denuncia: "Sono stata massacrata ingiustamente" (Di martedì 7 giugno 2022) Lory Del Santo è stata costretta a lasciare L'Isola dei Famosi. Un'eliminazione quella dell'attrice che pesa, creando polemiche e scatenando l'ira dell'agente di Lory, che ha lanciato accuse ai naufraghi ma anche alla padrona di casa del reality show di Canale5. La concorrente della sedicesima edizione del reality è diventata un bersaglio dei suoi compagni di viaggio che non hanno esitato a etichettarla come bugiarda e falsa. Commenti davvero duri nei confronti della showgirl a partire da Edoardo Tavassi che si è rivolto malamente nei confronti della donna. Secondo l'opinione di molti, il suo ruolo è quello di andare a parlare male di ogni persona quando non ci Sono le telecamere. Lory Del Santo è stata attaccata da Vladimir Luxuria dallo studio.

