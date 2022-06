LIVE Camila Giorgi-Kartal 6-4 6-3, WTA Nottingham 2022 in DIRETTA: buona la prima sull’erba della marchigiana (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BASILASHVILI (4° MATCH DALLE 11.00) 13:35 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE scritta di Giorgi-Kartal. Approda al secondo turno Camila, che se la vedrà con la britannica Dart. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata. 13:34 Due ACE e sette doppi falli dell’azzurra, che con il servizio dovrà aumentare necessariamente ridurre gli errori. Soltanto il 44,3 % di prime servite da Giorgi, che ne ha trasformato in punti il 77,8 %. 13:32 Camila affronterà al secondo turno un’altra giocatrice di casa, ovvero Harriet Dart, che ieri ha sconfitto a sorpresa in due parziali la croata Vekic. Camila ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-BASILASHVILI (4° MATCH DALLE 11.00) 13:35 Si chiude qui la nostrascritta di. Approda al secondo turno, che se la vedrà con la britannica Dart. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata. 13:34 Due ACE e sette doppi falli dell’azzurra, che con il servizio dovrà aumentare necessariamente ridurre gli errori. Soltanto il 44,3 % di prime servite da, che ne ha trasformato in punti il 77,8 %. 13:32affronterà al secondo turno un’altra giocatrice di casa, ovvero Harriet Dart, che ieri ha sconfitto a sorpresa in due parziali la croata Vekic....

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Kartal 6-4 5-2 WTA Nottingham 2022 in DIRETTA: la britannica serve per rimanere nel match -… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Kartal 3-2 WTA Nottingham 2022 in DIRETTA: break e controbreak in avvio di partita - #Camila… - gerardg50983360 : Camila Cabello - Lola (Official Live Performance) | Vevo ft. Yotuel - livetennisit : WTA 250 s’Hertogenbosch e Nottingham e WTA 125 Valencia: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Camila Gi… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Kartal WTA Nottingham 2022 in DIRETTA: debutto sull’erba contro la wild-card locale - #Camila… -