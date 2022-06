L’Europa: accordo per il salario minimo. Fissati i criteri, ma non l’obbligo (Di martedì 7 giugno 2022) Bruxelles: soglie «adeguate ed eque» per tutta l’Unione. Promossa la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e livelli adeguati di salari minimi legali Leggi su corriere (Di martedì 7 giugno 2022) Bruxelles: soglie «adeguate ed eque» per tutta l’Unione. Promossa la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e livelli adeguati di salari minimi legali

M5S_Europa : ++ ACCORDO SUL SALARIO MINIMO EUROPEO ++ Per la prima volta l’Ue fissa dei criteri per salari minimi adeguati ed e… - Corriere : Europa, accordo per il salario minimo. Fissa i criteri, ma non l’obbligo - IVALDO1962 : RT @ignaziocorrao: CE L'ABBIAMO ! Più giustizia sociale in #Europe !! ??? 20% sul #salario per 25 milioni di lavoratori ??? 10% sul tass… - ignaziocorrao : RT @ignaziocorrao: CE L'ABBIAMO ! Più giustizia sociale in #Europe !! ??? 20% sul #salario per 25 milioni di lavoratori ??? 10% sul tass… - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #Europa Salario minimo: l'Ue trova l'accordo ed ora la parola passa alla plenaria per diventare direttiva -