Lavori in via Novelli, l'Asia sposta l'ecopunto in località La Vipera (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutol'Asia comunica ai cittadini che a causa dei Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale in via Novelli, di fronte alla casa circondariale, l'ecopunto lì situato sarà spostato da oggi e fino a sabato prossimo, 11 giugno, in località La Vipera. L'Azienda si scusa per il disagio e raccomanda agli utenti di osservare l'ordinanza sindacale che vieta lo sversamento dei rifiuti nella giornata di domenica. Da lunedì 13 giugno il conferimento potrà essere effettuato nuovamente presso l'ecopunto di Via Novelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

