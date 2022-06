Lavori alla villa comunale di Vittoria | non dovevano essere completati a maggio?

(Di martedì 7 giugno 2022)– Che fine ha fatto il completamento deidi? E’ l’interrogativo che il consigliereBiagio Pelligra, segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo ibleo, rivolge all’Amministrazione Aiello dopo avere constatato che gli stessi non si sono ancora conclusi.“Una domanda mirata – afferma Pelligra – dovuta al fatto che, rispondendo a una mia interrogazione in proposito del 29 aprile, l’Amministrazione, e in particolare l’assessore aipubblici, Giuseppe Nicastro, mi aveva assicurato che non c’era alcun tipo di problema e che gli interventi stavano proseguendo come da programma e che gli stessi si sarebbero conclusi il 15, giorno più, giorno ...

Il Tirreno

L'Europa si presenta con una buona notizia aidell'Ocse a Parigi. L'okdirettiva sul salario minimo apre una prospettiva per contrastare il lavoro povero e per dare a tutti i lavoratori ...... in basequale le istanze debitamente compilate possono essere presentate dalle ore 12:00 del ...tetto di spesa degli interventi è di 200mila euro e l'arco temporale per lo svolgimento deiè ... Rivalto, via ai lavori alla chiesa: si chiedono aiuti anche con i social Che fine ha fatto il completamento dei lavori alla villa comunale di Vittoria E’ l’interrogativo che il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo ible ...'Voglio bene a mister Nicolato e so che anche lui me ne vuole'.ROMA (ITALPRESS) - 'E' stato un gol importante per me, per la squadra. Era ...