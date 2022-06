Inseguimento con i Carabinieri sulla Nola-Villa Literno finisce in tragedia: morto 26enne (Di martedì 7 giugno 2022) Si schiantano contro il guard rail mentre venivano inseguiti dai Carabinieri, morto un giovane di 26 anni. I fatti sono accaduti nella giornata di oggi, martedì 7 giugno, sulla Nola-Villa Literno, all’altezza di Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta. L’Inseguimento e poi lo schianto, tragedia sulla Nola-Villa Literno I militari dell’arma avevano notato una Fiat Croma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 7 giugno 2022) Si schiantano contro il guard rail mentre venivano inseguiti daiun giovane di 26 anni. I fatti sono accaduti nella giornata di oggi, martedì 7 giugno,, all’altezza di Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta. L’e poi lo schianto,I militari dell’arma avevano notato una Fiat Croma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Open_gol : Il giovane ha perso il controllo dell'auto andando a finire violentemente contro il guard raill. Con lui un connazi… - MBarrui : @achspol89 @IlGoldiTurone Sono riusciti a rovinarlo con l’inseguimento americanata dell’ultimo quarto d’ora - drmanhattan4all : @BeatriceTomain2 come dimenticare l'inseguimento del runner con l'elicottero e gli sgherri in quod sulla spiaggia - ParliamoDiNews : Rissa con inseguimento con machete in corso Giulio Cesare angolo corso Emilia a Torino | Scarcerato | 1 giugno 2022… - mazzarellantoni : RT @gaNerone50: @PetrazzuoloF Che tw tristissimo, come tutti voi del Pd oramai, siete tristi, senza spina dorsale, all'inseguimento di un C… -