Harry e Meghan festeggiano Lilibet Diana

(Di martedì 7 giugno 2022) Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno condiviso una foto della figliain occasione del primo compleanno.è sorridente al picnic organizzato al Frogmore Cottage di Windsor sabato.“molto toccati” dagli auguri ricevuti per la piccola, è stata chiamata così in onore della bisnonna, la regina Elisabetta II che ha festeggiato il suo Giubileo di Platino. Capelli rossi, carnagione chiara e occhi blu: la piccolaè praticamente identica al papàquando aveva la sua stessa età. La foto della secondogenita dei Sussex accolta con entusiasmo dai fan della coppia sui social. E i commenti sono tutti un coro: «È uguale al papà!».Mountbatten-Windsor è nata in California. La ...

vogue_italia : Lilibet Diana compie un anno! Ecco la prima foto ufficiale della figlia di Harry e Meghan ?? - ParliamoDiNews : Harry e Meghan mostrano le prime foto ufficiali di Lilibet Diana #harry #meghan #mostrano #prime #foto #ufficiali… - sinnadesm : RT @vogue_italia: Lilibet Diana compie un anno! Ecco la prima foto ufficiale della figlia di Harry e Meghan ?? - tempoweb : Ecco com'è Lilibet: la sorpresa di Harry e Meghan per il primo compleanno della figlia #7giugno @giadinagrisu… - emibonafede20 : RT @RadioR101: #R101FuoriOndaNews: #HarryeMeghan mostrano ufficialmente la loro figlia #LilibetDiana ??? -

volevano che il loro fotografo catturasse il momento in cui Lilbet ha incontrato la Regina - ha raccontato infatti una fonte reale al Sun - ma gli è stato detto che non c'era alcuna ...... non lontano dal castello di Windsor, durante il quale il fotografo Misan Harriman , amico di, ha scattato una deliziosa fotografia della piccola. Le somiglianze con il papàalla ...Il Principe Harry e Meghan Markle hanno pubblicato sul social una foto della figlia Lilibet nel giorno della festa per il suo primo compleanno.Ecco il volto di Lilibet Diana! Dopo la toccata e fuga al Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della regina Elisabetta, il principe Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle hanno rilasciato ...