Giro del Delfinato 2022, simpatico tweet di Aleix Espargarò su Wout van Aert: "Non sono l'unico a sbagliare"

Un urlo strozzato in gola. MotoGP e ciclismo che si incrociano, per due errori piuttosto gravi, avvenuti in due diverse circostanze, molto vicine l'una all'altra. Domenica, in Spagna, al Montmelò, Aleix Espargarò ad un Giro dal termine ha esultato, già convinto della sua seconda posizione e soprattutto certo che la gara fosse finita. Per lui beffa, con tre piloti a sopravanzarlo e quinta piazza conclusiva.

Giro del Delfinato 2022: David Gaudu beffa Wout van Aert in volata, il belga torna leader. Settimo Caruso

Diverso ciò che è successo oggi a Wout van Aert nella terza tappa del Giro del Delfinato 2022: il belga ha sprintato sul traguardo di Chastreix-Sancy e poco ...

