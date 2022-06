Giro del Delfinato 2022 | classifica generale aggiornata dopo terza tappa | Van Aert maglia gialla

Leggi su sportface

(Di martedì 7 giugno 2022) Ladeldellalunga 164 chilometri da Saint-Paulien a Chastreix-Sancy, con arrivo in salita. In questa frazione della corsa transalpina da registrare la vittoria di David Gaudu che beffa Wout Van, che aveva già esultato alzando le braccia al cielo ma non accorgendosi del francese. Al belga comunque va la, ecco di seguito la. ORDINE DI ARRIVORIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE IL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLA CORSADEL ...