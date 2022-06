Germania, sparatoria in supermercato: morta una donna (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – sparatoria in un supermercato di Schwalmstadt, cittadina rurale a nord est di Francoforte nella Germania centrale. Lo ha riferito la polizia tedesca su Twitter affermando che “sulla base di dichiarazioni coerenti dei testimoni, un uomo ha prima sparato a una donna nel negozio di alimentari” uccidendola “e poi, a quanto pare, si è tolto la vita”. La polizia aggiunge che “al momento non ci sono indicazioni del coinvolgimento di terze persone”. Non è chiaro il movente dell’omicidio, sul quale è stata aperta un’inchiesta. Le vittime sono un uomo di 58 anni e una donna di 53. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) –in undi Schwalmstadt, cittadina rurale a nord est di Francoforte nellacentrale. Lo ha riferito la polizia tedesca su Twitter affermando che “sulla base di dichiarazioni coerenti dei testimoni, un uomo ha prima sparato a unanel negozio di alimentari” uccidendola “e poi, a quanto pare, si è tolto la vita”. La polizia aggiunge che “al momento non ci sono indicazioni del coinvolgimento di terze persone”. Non è chiaro il movente dell’omicidio, sul quale è stata aperta un’inchiesta. Le vittime sono un uomo di 58 anni e unadi 53. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

BerlinoCP : Germania, sparatoria in supermercato: 2 morti - zazoomblog : Ultime Notizie – Germania sparatoria in supermercato: morta una donna - #Ultime #Notizie #Germania #sparatoria - Adnkronos : #Germania, sparatoria al supermercato: morta una donna, l'aggressore si è poi ucciso. - italiaserait : Germania, sparatoria in supermercato: morta una donna - LocalPage3 : Germania, sparatoria in supermercato: morta una donna -