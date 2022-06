Germania-Inghilterra stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Nations League 2022/2023 (Di martedì 7 giugno 2022) Tutto pronto per Germania-Inghilterra, partita valevole per la seconda giornata della Uefa Nations League 2022/2023. I tedeschi, dopo il pareggio all’esordio contro l’Italia, ospitano a Monaco di Baviera gli inglesi, a caccia di riscatto e punti dopo la sconfitta incassata in Ungheria. Chi si aggiudicherà la partita? Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di martedì 7 giugno. La partita sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con news e video in tempo reale, oltre a pagelle, tabellino e highlights al termine. I TELECRONISTI DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Tutto pronto per, partita valevole per la seconda giornata della Uefa. I tedeschi, dopo il pareggio all’esordio contro l’Italia, ospitano a Monaco di Baviera gli inglesi, a caccia di riscatto e punti dopo la sconfitta incassata in Ungheria. Chi si aggiudicherà la partita? Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di martedì 7 giugno. La partita sarà trasmessa intv per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e insu Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con news e video in tempo reale, oltre a pagelle, tabellino e highlights al termine. I TELECRONISTI DEL MATCH SportFace.

Advertising

EnricoTurcato : ????Probabilmente l’ultimo di #Messi ????Probabilmente l’ultimo di CR7 ???? Il Brasile di Neymar ???? La Francia dal poten… - Lega_B : DIFENSORE GOLEADOR ?? Michele Camporese del @CosenzaOfficial, con 5?gol in 1?3? partite, è il difensore centrale c… - angelo_a22 : @JonnyDevil80 Ti posso solo dire che il Wolfsburg o nessun'altro in Germania non è interessato a Ante. Per Alexis n… - calcioepepe : CM Scommesse: le dritte su Italia-Ungheria e Germania-Inghilterra, lo spareggio Mondiale… - sportli26181512 : CM Scommesse: le dritte su Italia-Ungheria e Germania-Inghilterra, lo spareggio Mondiale…: Non vi aspettate una pas… -