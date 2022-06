Fidanzati uccisi a Lecce: ergastolo per De Marco. Il padre di De Santis: "Condanna non colma vuoto" (Di martedì 7 giugno 2022) È stato Condannato all’ergastolo Antonio De Marco , il giovane studente reo confesso dell’omicidio dell’arbitro Leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, uccisi la sera del... Leggi su feedpress.me (Di martedì 7 giugno 2022) È statoto all’Antonio De, il giovane studente reo confesso dell’omicidio dell’arbitrose Daniele Dee della sua fidanzata Eleonora Manta,la sera del...

