Covid oggi Emilia | 1 274 contagi e 5 morti | bollettino 7 giugno

(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.274 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 7 giugno. Si registrano inoltre altri 5 morti. Dall'inizio dell'epidemia, in nella regione si sono registrati 1.495.765 casi di positività, 15.140 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 8.600 molecolari e 6.540 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell'8,4%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.540.647 dosi; sul totale sono 3.792.639 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.814.446. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive ...

