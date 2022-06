Clementino e Lorella Boccia salutano Made in Sud: “Siamo anche nostalgici” (Di martedì 7 giugno 2022) Nella serata di ieri, su Rai 2, è andata in onda l’ultima puntata di Made in Sud. Questa edizione, seppur leggermente in calo rispetto alle aspettative, è riuscita a riscuotere un alto numero di ascolti. Grazie alla presenza degli immancabili comici, il pubblico ha potuto trascorrere dei momenti indimenticabili, tra risate e spensieratezza. Clementino e Lorella Boccia, nei panni di conduttori dello show, durante un’intervento a Estate in diretta, si sono detti piuttosto emozionati. La conclusione di questa stagione, infatti, non può far altro che causargli un moto di nostalgia. Made In Sud, trasmessa l’ultima puntata dello show: in studio molti ospiti Clementino e Lorella Boccia hanno condotto questa edizione di Made in Sud con ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 giugno 2022) Nella serata di ieri, su Rai 2, è andata in onda l’ultima puntata diin Sud. Questa edizione, seppur leggermente in calo rispetto alle aspettative, è riuscita a riscuotere un alto numero di ascolti. Grazie alla presenza degli immancabili comici, il pubblico ha potuto trascorrere dei momenti indimenticabili, tra risate e spensieratezza., nei panni di conduttori dello show, durante un’intervento a Estate in diretta, si sono detti piuttosto emozionati. La conclusione di questa stagione, infatti, non può far altro che causargli un moto di nostalgia.In Sud, trasmessa l’ultima puntata dello show: in studio molti ospitihanno condotto questa edizione diin Sud con ...

