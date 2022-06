Advertising

_Nico_Piro_ : A proposito tra i fotosegnalati manca qualcuno? Perchè? Sarà mica che 'un giornalista deve vedere con i propri occh… - iceTeaSince1856 : RT @Paolosantagata5: Zucchero Nice ( Nietzsche ) Nice che dice (boh) Nice che dice (boh, boh) Nice che dice (boh) Nice che dice (boh, boh)… - _lorenzo_exe : RT @Marco70230489: @fOFOnFC48 Nessuno qui è un indovino o pretende di esserlo...come ho letto da qualche erudito. Ma io una cosa non mi sp… - PivaEdoardo : RT @Paolosantagata5: Zucchero Nice ( Nietzsche ) Nice che dice (boh) Nice che dice (boh, boh) Nice che dice (boh) Nice che dice (boh, boh)… - PaoloFerrares12 : @RobinHood2204 @Paola01736368 @NathalieTocci Sarà un mio limite, ma faccio veramente fatica a capire che cavolo vuo… -

leggo.it

sto capendo se sia una moda idiota, se l'intento sia di stupire, se la solitudine della gente stia raggiungendo baratri incolmabili. Fatto sta che avevo già scritto, assai stupita, di uno che ...... danno per certo il ballottaggio, ma … immaginandolotra il Sindaco uscente ed un altro candidato, bensì ma tra Oddo e Spina. Sarà questa una provocazione… può darsi! Il 13 ... Boh. Non sto capendo se sia una moda idiota, se l'intento sia di stupire, se la Boh. Non sto capendo se sia una moda idiota, se l'intento sia di stupire, se la solitudine della gente stia raggiungendo baratri incolmabili. Fatto sta che avevo già scritto, assai stupita, di ...«Sono un cantante maschio anche se sono una ragazza. Nelle sue canzoni dark folk ci sono temi sul bullismo, contro le mediocrità imperante, l’amore cercato nei posti sbagliati, la nostalgia di cose no ...